Um 16:28 Uhr ging es für die Logitech-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 98,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'028 Punkten steht. In der Spitze fiel die Logitech-Aktie bis auf 98,34 USD. Bei 98,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 34'598 Logitech-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Logitech-Aktie mit einem Kursplus von 31,37 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2026 auf bis zu 83,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 990.01 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.10 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 25.01.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,79 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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