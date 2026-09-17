Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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17.09.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech steigt am Donnerstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Logitech. Das Papier von Logitech konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 101,84 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 101,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'948 Punkten steht. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,02 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 33'158 Logitech-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,36 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Am 28.07.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,29 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 949.00 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 969.99 Mio. CHF ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Logitech im Jahr 2027 5,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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