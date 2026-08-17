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17.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Montagnachmittag tiefer

Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Logitech-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 101,50 USD.

Logitech
82.26 CHF -1.99%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 101,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Logitech-Aktie bei 101,50 USD. Bei 102,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 37'068 Logitech-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Logitech-Aktie derzeit noch 17,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Logitech zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 969.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,59 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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