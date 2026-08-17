Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Montagnachmittag tiefer
Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Logitech-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 101,50 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 101,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Logitech-Aktie bei 101,50 USD. Bei 102,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 37'068 Logitech-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Logitech-Aktie derzeit noch 17,85 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Logitech zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 969.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,59 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
ASML & Co.: BofA sieht nach dem Chipausverkauf Chancen bei diesen Techaktien
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
16:29
|Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.