Logitech Aktie News: Logitech am Mittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die Logitech-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,96 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'244 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Logitech-Aktie bei 72,02 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,02 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 149'607 Logitech-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 13,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,28 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 33,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 USD, nach 1,06 CHF im Jahr 2023. Logitech veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Logitech noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 1'255,47 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1'269,93 USD umgesetzt worden.

Die Logitech-Bilanz für Q4 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,69 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch