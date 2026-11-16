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16.11.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech gibt am Montagnachmittag ab

Logitech Aktie News: Logitech gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 99,85 USD nach.

Logitech
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Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 99,85 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'231 Punkten notiert. Im Tief verlor die Logitech-Aktie bis auf 99,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 101,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72'341 Logitech-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,62 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Gewinne von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,38 USD am 29.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 16,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Logitech seine Aktionäre 2026 mit 1,36 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,92 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 990.01 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.10 Mio. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Logitech am 25.01.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,79 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3029 18.12.2026 153255455
Long 4183 18.12.2026 129430225
Typ Hebel Verfall Valor
Short 5.2288 17.12.2027 155830639
Short 11.9514 18.06.2027 157230591
Short 4183 18.12.2026 153812350
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3386 10.75 158245266
Long 11.6194 5.66 162918981
Long 20.915 1.60 162918977
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6397 11.50 161119309
Short 10.2024 6.35 162919023
Short 13.4935 3.93 161894212
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.99 124331619
Long 8 -16.77 158194531
Long 12 -9.54 159925501
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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