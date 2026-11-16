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16.11.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech gibt am Montagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 99,85 USD nach.
Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 99,85 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'231 Punkten notiert. Im Tief verlor die Logitech-Aktie bis auf 99,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 101,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72'341 Logitech-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,62 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Gewinne von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,38 USD am 29.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 16,49 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Logitech seine Aktionäre 2026 mit 1,36 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,92 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 990.01 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.10 Mio. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Logitech am 25.01.2027 vorlegen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,79 USD je Logitech-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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