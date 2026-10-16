Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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16.10.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Logitech gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Logitech-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 104,50 USD.
Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 104,50 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'375 Punkten steht. Die Logitech-Aktie sank bis auf 104,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35'752 Logitech-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Logitech-Aktie somit 19,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,21 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Logitech-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,36 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,29 CHF. Im letzten Jahr hatte Logitech einen Gewinn von 0,81 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 969.99 Mio. CHF – ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logitech 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Logitech dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Logitech-Gewinn in Höhe von 5,59 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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