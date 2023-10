Logitech Aktie News: Logitech am Montagmittag nahezu unverändert

Die Logitech-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 64,88 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 10'861 Punkten tendiert. Bei 65,02 CHF markierte die Logitech-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Logitech-Aktie bei 64,42 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,42 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 124'224 Logitech-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 65,94 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2022 Kursverluste bis auf 43,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 33,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 25.07.2023 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Logitech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 974,50 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1'159,87 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Logitech am 24.10.2023 präsentieren. Logitech dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch