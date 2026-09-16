Logitech Aktie News: Logitech am Mittwochnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr fiel die Logitech-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 100,91 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'833 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Logitech-Aktie bis auf 100,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 46'996 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Logitech-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,37 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Logitech veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 969.99 Mio. CHF gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,58 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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