Logitech-Aktie aktuell: Logitech präsentiert sich fester

Die Aktie von Logitech gehört zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der SWL-Sitzung um 1.4 Prozent auf 65.46 CHF.

Zuletzt stieg die Logitech-Aktie. In der SWL-Sitzung kletterte das Papier um 1.4 Prozent auf 65.46 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'081 Punkten tendiert. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65.76 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64.82 CHF. Zuletzt wechselten via SWL 111'070 Logitech-Aktien den Besitzer.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2.60 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Logitech International S.A. ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Computerprodukten und Software spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Im Vordergrund der Unternehmensstrategie stehen Innovation und Qualität und das Unternehmen legt bei der Entwicklung seiner Peripheriegeräte grossen Wert auf die Verarbeitung wichtiger Schlüsseltechnologien. Sämtliche Produkte des Unternehmens werden als letzte Schnittstelle zwischen Benutzer und dem PC, der Spielkonsole oder dem digitalen Musik- oder Unterhaltungssystem verstanden. Die Peripheriegeräte, teils mit Kabel, teils ohne, werden im Wesentlichen für die Segmente PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation und Programmsteuerung entwickelt und realisiert. Logitech gehört zu den führenden Ausstattern seiner Branche und agiert auf dem internationalen Markt. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft sind zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen tätig. Zu den wichtigsten gehören Logitech Inc., Logitech Asia Pacific Limited, Logitech Technology Co. Ltd. Und Logitech Europe S.A., die ihre Aktivitäten auf Produktentwicklung sowie den weltweiten Vertrieb konzentrieren.

