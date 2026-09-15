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15.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Nachmittag stärker

Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Die Logitech-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 101,18 USD.

Logitech
80.61 CHF -1.92%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 101,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Logitech-Aktie bei 101,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 64'893 Logitech-Aktien den Besitzer.

Bei 129,62 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,11 Prozent hinzugewinnen. Am 29.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Logitech-Aktie 17,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Logitech-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,36 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Am 28.07.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.00 Mio. CHF eingefahren.

Logitech wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Logitech im Jahr 2027 5,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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