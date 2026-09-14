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14.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Minus

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 101,11 USD nach.

Logitech
82.19 CHF -2.29%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 101,11 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'904 Punkten realisiert. Die Logitech-Aktie sank bis auf 101,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 44'780 Logitech-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 28,20 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2026 auf bis zu 83,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Logitech-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Logitech am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 969.99 Mio. CHF gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Logitech-Bilanz für Q2 2027 wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Logitech-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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