Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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14.08.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 103,70 USD ab.
Die Logitech-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 103,70 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'350 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Logitech-Aktie bei 103,14 USD. Bei 104,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 47'675 Logitech-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,59 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Logitech 1,36 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Logitech am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 949.00 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 969.99 Mio. CHF ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Logitech im Jahr 2027 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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