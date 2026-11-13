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13.11.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Logitech Aktie News: Logitech am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Logitech gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 100,47 USD ab.

Logitech
84.50 CHF -0.92%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 100,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'084 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Logitech-Aktie bei 100,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,06 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'192 Logitech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 83,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2026). Abschläge von 17,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Logitech-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 USD aus. Am 27.10.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,02 CHF. Im letzten Jahr hatte Logitech einen Gewinn von 0,92 CHF je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 990.01 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.10 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 25.01.2027 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Logitech-Gewinn in Höhe von 5,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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