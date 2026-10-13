Logitech Aktie News: Logitech am Dienstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 102,39 USD. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'942 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,39 USD aus. Bei 99,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 61'296 Logitech-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD. Gewinne von 26,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,36 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 USD. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Logitech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 969.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Logitech-Bilanz für Q2 2027 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 26.10.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Logitech-Gewinn in Höhe von 5,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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