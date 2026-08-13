Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die Logitech-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 104,74 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Logitech-Aktie sogar auf 107,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 90'926 Logitech-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,75 Prozent könnte die Logitech-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Logitech seine Aktionäre 2026 mit 1,36 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 äusserte sich Logitech zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Logitech mit einem Umsatz von insgesamt 969.99 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,21 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,56 USD je Aktie in den Logitech-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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