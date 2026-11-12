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12.11.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Logitech. Das Papier von Logitech konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 101,11 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 101,11 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,27 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,64 USD. Zuletzt wechselten 33'683 Logitech-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Logitech-Aktie mit einem Kursplus von 28,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,38 USD. Dieser Wert wurde am 29.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,54 Prozent könnte die Logitech-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Logitech-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,69 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 27.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,02 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,92 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 990.01 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 949.10 Mio. CHF umgesetzt.
Am 25.01.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Logitech-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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