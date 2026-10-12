Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,49 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. Bei 99,51 USD erreichte die Logitech-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 99,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'247 Logitech-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Logitech-Aktie 15,34 Prozent sinken.
Logitech-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verdient
Logitech-Aktie fester: Chefin erwartet noch länger knappe Halbleiter
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
16:29
|Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Handel: SMI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.