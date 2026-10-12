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12.10.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Montagnachmittag fester

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,49 USD zu.

Logitech
82.65 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. Bei 99,51 USD erreichte die Logitech-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 99,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'247 Logitech-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Logitech-Aktie 15,34 Prozent sinken.

Logitech-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 13.7867 4.23 161356829
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Long 8 -13.01 152125108
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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