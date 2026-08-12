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12.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit Abschlägen

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Logitech. Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 102,98 USD.

Logitech
82.99 CHF -2.30%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Logitech-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 102,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'446 Punkten notiert. Bei 102,45 USD markierte die Logitech-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 104,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 58'750 Logitech-Aktien umgesetzt.

Bei 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Logitech-Aktionäre 1,36 CHF je Wertpapier. Logitech veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Logitech ein EPS von 0,81 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.00 Mio. CHF eingefahren.

Logitech dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 8.4816 8.63 157230293
Short 13.4065 4.41 159690696
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