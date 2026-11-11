Logitech Aktie News: Logitech macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr stieg die Logitech-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 100,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Logitech-Aktie bei 100,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 98,91 USD. Zuletzt wechselten 43'519 Logitech-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,61 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,38 USD am 29.01.2026. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,69 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Logitech am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 990.01 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.10 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Logitech am 25.01.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,79 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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