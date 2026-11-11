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11.11.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech macht am Nachmittag Boden gut

Logitech Aktie News: Logitech macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Logitech gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Logitech konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 100,01 USD.

Logitech
83.06 CHF 4.12%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Logitech-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 100,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Logitech-Aktie bei 100,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 98,91 USD. Zuletzt wechselten 43'519 Logitech-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,61 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,38 USD am 29.01.2026. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,69 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Logitech am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 990.01 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.10 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Logitech am 25.01.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,79 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.15 20.11.2026 160008814
Long 4131 18.12.2026 129430225
Typ Hebel Verfall Valor
Short 4.9179 17.12.2027 155830639
Short 10.5923 18.06.2027 157230591
Short 4131 18.12.2026 153812350
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0017 11.32 155101938
Long 12.1441 5.10 162353769
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2439 10.27 161894213
Short 11.4694 5.42 161894212
Short 20.645 1.55 161894211
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.27 124331619
Long 8 -15.72 158194531
Long 12 -8.40 159925501
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 16’532.85 8.85 S8BMRU
SMI-Kurs: 15’030.35 11.11.2026 16:30:26
Long 14’364.06 19.53 S9I3BU
Long 14’041.46 13.80 SMB0GU
Long 13’423.05 8.90 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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