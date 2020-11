Logitech-Aktie aktuell: Logitech verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie notierte zuletzt im SWL-Handel in Rot und verlor 1.7 Prozent auf 70.36 CHF.

Der Logitech-Aktie ging im SWL-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1.7 Prozent auf 70.36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 12'924 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Logitech-Aktie bei 69.52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70.84 CHF. Zuletzt wurden via SWL 149'331 Logitech-Aktien umgesetzt.

Am 01.01.0001 00:00:00 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89.62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.01.0001 00:00:00 bei 28.67 CHF.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Logitech ein EPS in Höhe von 3.45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Logitech International S.A. ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Computerprodukten und Software spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Im Vordergrund der Unternehmensstrategie stehen Innovation und Qualität und das Unternehmen legt bei der Entwicklung seiner Peripheriegeräte grossen Wert auf die Verarbeitung wichtiger Schlüsseltechnologien. Sämtliche Produkte des Unternehmens werden als letzte Schnittstelle zwischen Benutzer und dem PC, der Spielkonsole oder dem digitalen Musik- oder Unterhaltungssystem verstanden. Die Peripheriegeräte, teils mit Kabel, teils ohne, werden im Wesentlichen für die Segmente PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation und Programmsteuerung entwickelt und realisiert. Logitech gehört zu den führenden Ausstattern seiner Branche und agiert auf dem internationalen Markt. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft sind zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen tätig. Zu den wichtigsten gehören Logitech Inc., Logitech Asia Pacific Limited, Logitech Technology Co. Ltd. Und Logitech Europe S.A., die ihre Aktivitäten auf Produktentwicklung sowie den weltweiten Vertrieb konzentrieren.

Redaktion finanzen.net