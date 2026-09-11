Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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11.09.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Logitech gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 101,78 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Logitech-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 101,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'792 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Logitech-Aktie bei 101,95 USD. Bei 99,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78'102 Logitech-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 129,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Mit einem Zuwachs von 27,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Logitech-Aktionäre 1,36 CHF je Wertpapier. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 969.99 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 949.00 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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