Logitech Aktie News: Logitech verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Zum Vortag unverändert notierte die Logitech-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 104,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'606 Punkten liegt. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,95 USD aus. Die Logitech-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,67 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 45'641 Logitech-Aktien.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Logitech-Aktie somit 19,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 25,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Logitech 1,36 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Logitech am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 969.99 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 949.00 Mio. CHF umgesetzt.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Logitech wird am 27.10.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Logitech-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,56 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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