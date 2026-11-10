Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 97,11 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'034 Punkten realisiert. Die Logitech-Aktie sank bis auf 96,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Logitech-Aktien beläuft sich auf 40'209 Stück.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 14,14 Prozent wieder erreichen.

Logitech-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,36 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,69 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Logitech am 27.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,02 CHF gegenüber 0,92 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 990.01 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 949.10 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Logitech-Bilanz für Q3 2027 wird am 25.01.2027 erwartet.

In der Logitech-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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