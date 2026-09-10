Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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10.09.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Die Logitech-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 98,93 USD.
Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 98,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'762 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Logitech-Aktie bisher bei 99,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44'048 Logitech-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 31,02 Prozent Luft nach oben. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,72 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Logitech-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,81 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 969.99 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 949.00 Mio. CHF in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,58 USD je Logitech-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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