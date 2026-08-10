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10.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Montagnachmittag ohne grosse Veränderung

Logitech Aktie News: Logitech am Montagnachmittag ohne grosse Veränderung

Die Aktie von Logitech zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Logitech-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 106,41 USD.

Logitech
86.33 CHF 1.99%
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Im NASDAQ-Handel kam die Logitech-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 106,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'557 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Logitech-Aktie bei 107,62 USD. Die Logitech-Aktie sank bis auf 105,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'920 Logitech-Aktien.

Bei einem Wert von 129,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Logitech-Aktie somit 17,91 Prozent niedriger. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,64 Prozent könnte die Logitech-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Logitech am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,81 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Logitech im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logitech 949.00 Mio. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Logitech einen Gewinn von 5,56 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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