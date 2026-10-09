Logitech Aktie News: Anleger schicken Logitech am Nachmittag auf rotes Terrain

Der Logitech-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 99,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'807 Punkten steht. Bei 98,92 USD markierte die Logitech-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 100,48 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45'484 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,62 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 15,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Logitech-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,36 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 28.07.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 969.99 Mio. CHF – ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logitech 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 26.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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