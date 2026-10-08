Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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08.10.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Anleger schicken Logitech am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 101,85 USD.
Die Logitech-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 101,85 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'709 Punkten notiert. Die Logitech-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,38 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'769 Logitech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 21,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Am 28.07.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie erwirtschaftet. Logitech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 969.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Logitech-Bilanz für Q2 2027 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Logitech am 08.10.2026
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