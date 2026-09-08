Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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08.09.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech verliert am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Logitech gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 97,74 USD.
Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 97,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'065 Punkten realisiert. Die Logitech-Aktie sank bis auf 97,74 USD. Bei 100,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 42'210 Logitech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,62 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,62 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2026). Abschläge von 14,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Logitech am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,81 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.00 Mio. CHF eingefahren.
Am 27.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,57 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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