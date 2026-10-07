Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 101,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'768 Punkten notiert. Die Logitech-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,43 USD ab. Bei 100,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 65'915 Logitech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 129,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 21,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 83,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Logitech veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,29 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 969.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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