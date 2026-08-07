Logitech Aktie News: Anleger greifen bei Logitech am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 104,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'584 Punkten liegt. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,90 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 53'701 Logitech-Aktien.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 24,25 Prozent Luft nach oben. Am 29.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,38 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 28.07.2026 lud Logitech zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,81 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 969.99 Mio. CHF gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Logitech im Jahr 2027 5,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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