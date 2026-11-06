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06.11.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech fällt am Nachmittag

Logitech Aktie News: Logitech fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 96,70 USD.

Logitech
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Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 96,70 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Logitech-Aktie bis auf 96,09 USD. Mit einem Wert von 96,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 55'158 Logitech-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 25,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Abschläge von 13,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 990.01 Mio. CHF – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logitech 949.10 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Logitech-Gewinn in Höhe von 5,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4031 18.06.2027 160576940
Long 3968.9998 18.12.2026 126483515
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4887 17.09.2027 160910912
Short 11.6735 18.06.2027 160009076
Short 3968.9998 20.11.2026 160008200
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.35 10.79 154868447
Long 12.0273 5.17 158464403
Long 13.23 4.48 160008367
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5125 14.69 161894213
Short 11.34 5.62 161894211
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.07 124331619
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Logitech am 06.11.2026

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