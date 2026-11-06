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06.11.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 96,70 USD.
Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 96,70 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Logitech-Aktie bis auf 96,09 USD. Mit einem Wert von 96,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 55'158 Logitech-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 25,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Abschläge von 13,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 990.01 Mio. CHF – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logitech 949.10 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2027 veröffentlicht.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Logitech-Gewinn in Höhe von 5,77 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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