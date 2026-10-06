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06.10.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Logitech gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 102,16 USD zu.

Logitech
85.11 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Logitech legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 102,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'772 Punkten notiert. Die Logitech-Aktie legte bis auf 102,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Logitech-Aktien beläuft sich auf 19'889 Stück.

Bei 129,62 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Logitech-Aktie somit 21,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Logitech-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,36 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 969.99 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 949.00 Mio. CHF in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,57 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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