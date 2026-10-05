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Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

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05.10.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag leichter

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 102,72 USD.

Logitech
84.26 CHF -3.38%
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Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 102,72 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'708 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Logitech-Aktie bis auf 102,66 USD ein. Mit einem Wert von 102,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21'007 Logitech-Aktien den Besitzer.

Bei 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Logitech-Aktie mit einem Kursplus von 26,19 Prozent wieder erreichen. Am 29.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,21 Prozent auf 969.99 Mio. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 215.2 20.11.2026 160008201
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4207 10.34 160009026
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2985 12.14 156945485
Short 10.9821 5.39 159012647
Short 14.2767 3.26 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.35 124331619
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