Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’402 0.1%  SPI 20’220 0.0%  Dow 53’300 -0.7%  DAX 26’037 0.1%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’444 -0.7%  Bitcoin 64’141 -2.2%  Dollar 0.8095 0.3%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Suche...
Plus500 Depot

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Zuletzt wies die Logitech-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 102,24 USD nach oben.

Logitech
82.94 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 102,24 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'391 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Logitech-Aktie bis auf 102,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,04 USD. Der Tagesumsatz der Logitech-Aktie belief sich zuletzt auf 59'433 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Gewinne von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 22,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Logitech am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Logitech im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logitech 949.00 Mio. CHF umsetzen können.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.5 16.06.2028 157231706
Long 12.5 18.12.2026 153255456
Long 412.9 16.10.2026 159012806
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.875 18.12.2026 155830635
Short 10.061 19.03.2027 156035403
Short 412.5 18.09.2026 150613092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3661 10.84 155101938
Long 8.9674 8.27 158464403
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6597 11.33 159012647
Short 7.783 9.12 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.81 124331619
Long 8 -13.39 152125108
Long 12 -15.20 158245068
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Logitech S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten