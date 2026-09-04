Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 102,24 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'391 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Logitech-Aktie bis auf 102,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,04 USD. Der Tagesumsatz der Logitech-Aktie belief sich zuletzt auf 59'433 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Gewinne von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.01.2026 (83,38 USD). Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 22,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Logitech am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Logitech im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logitech 949.00 Mio. CHF umsetzen können.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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