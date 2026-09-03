Logitech Aktie News: Logitech am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 101,29 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'380 Punkten steht. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,76 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,75 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'186 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 27,97 Prozent Luft nach oben. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,36 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 969.99 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Logitech im Jahr 2027 5,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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