Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Logitech-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 96,98 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Logitech-Aktie bisher bei 97,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 55'972 Logitech-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 14,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,36 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,67 USD je Logitech-Aktie. Am 27.10.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,92 CHF je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 990.01 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.10 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 25.01.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Logitech-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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