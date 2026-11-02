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02.11.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Logitech. Das Papier von Logitech legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 96,98 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Logitech-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 96,98 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Logitech-Aktie bisher bei 97,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 55'972 Logitech-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 14,02 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,36 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,67 USD je Logitech-Aktie. Am 27.10.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,92 CHF je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 990.01 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.10 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.
Am 25.01.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Logitech-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,73 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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