Logitech Aktie News: Logitech steigt am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 105,13 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'694 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Logitech-Aktie bei 105,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 104,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 61'430 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 18,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,38 USD ab. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 26,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Logitech am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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