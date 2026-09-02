Logitech Aktie News: Logitech am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Logitech-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 96,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'345 Punkten steht. Bei 96,83 USD markierte die Logitech-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 55'924 Logitech-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Logitech-Aktie 16,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,81 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 969.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Logitech dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,57 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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