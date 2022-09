Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Freitag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Logitech-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 10'745 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Logitech-Aktie bisher bei 48,80 CHF. Bei 48,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 183'603 Logitech-Aktien den Besitzer.

Logitech liess sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -11,60 Prozent auf 1'159,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 1'312,06 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Logitech rechnen Experten am 23.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 3,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch