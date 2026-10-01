Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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01.10.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Anleger greifen bei Logitech am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Zuletzt ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 103,60 USD.
Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 103,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'667 Punkten liegt. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,81 USD zu. Bei 103,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 69'514 Logitech-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,62 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 20,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 24,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Logitech seine Aktionäre 2026 mit 1,36 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 969.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,57 USD je Logitech-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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