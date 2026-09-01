Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr fiel die Logitech-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 97,35 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'327 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Logitech-Aktie bis auf 97,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,83 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44'675 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 33,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,35 Prozent könnte die Logitech-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Logitech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Logitech ein EPS in Höhe von 5,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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