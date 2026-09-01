Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Suche...

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit roter Tendenz

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 97,35 USD nach.

Logitech
79.11 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Logitech-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 97,35 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'327 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Logitech-Aktie bis auf 97,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,83 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44'675 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 33,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,35 Prozent könnte die Logitech-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Logitech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Logitech ein EPS in Höhe von 5,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1436 17.12.2027 139789168
Long 12.2781 18.06.2027 154750892
Long 392.9 18.12.2026 135558739
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2759 18.12.2026 155830634
Short 11.9061 18.09.2026 155830632
Short 98.225 18.09.2026 150613092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1436 10.82 154810719
Long 11.5559 5.41 158245267
Long 14.0321 3.65 158464403
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5338 14.68 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.17 124331619
Long 8 -13.57 152125107
Long 12 -10.97 158245068
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Logitech S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten