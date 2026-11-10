Logitech-Aktie fester: Mitarbeitende bekommen freien Tag

An diesem Tag erhalten die Mitarbeitenden des Schweizer Computerzubehör-Herstellers frei, um Videospiele zu spielen. Es handelt sich vorerst um eine einmalige Sache.

Der erste "Game Day" findet am 19. November 2026 statt, erklärte Logitech am Dienstag in einem Communiqué. Dazu veranstalte die Gaming-Marke Logitech G einen Streaming-Event am amerikanischen Hauptsitz in San Jose.

Mit dem Schritt wolle Logitech "die Bedeutung von Gaming für die persönliche und berufliche Entwicklung" anerkennen. Das Unternehmen zitiert Studien, wonach ein Zusammenhang zwischen Gaming und beruflichen Fähigkeiten bestehe. Gaming-Fähigkeiten wie strategisches Denken, komplexe Problemlösungen und der Umgang mit Druck seien direkt auf den Arbeitsplatz übertragbar.

"Es ist an der Zeit, das Klischee abzulegen, dass Gaming Zeitverschwendung ist", wird Konzernchefin Hanneke Faber in der Mitteilung zitiert. Wer sich bewusst Zeit zum Abschalten und Spielen nehme, kehre mit mehr Konzentration, neuer Energie und frischen Lösungsansätzen an den Arbeitsplatz zurück, ergänzt Personalchefin Elaine Laird.

Beim diesjährigen "Game Day" handle es sich vorerst um eine einmalige Initiative, erklärte ein Logitech-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Wie es in Zukunft weitergehe, werde sich zeigen.

Die Logitech-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,88 Prozent höher bei 79,84 Franken.

ra/to

Lausanne/San Jose (awp)