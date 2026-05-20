Logitech-Aktie: Dividendenerhöhung vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat schlägt einen Anstieg um 10 Rappen auf 1,36 Franken je Aktie vor.

Der entsprechende Vorschlag des Verwaltungsrats soll an der Generalversammlung 2026 zur Abstimmung kommen, teilte Logitech am Dienstagabend mit. Das Unternehmen habe im vergangenen Geschäftsjahr 768 Millionen Dollar an Cash an die Aktionäre zurückgeführt, dies durch die Dividende und Aktienrückkäufe, hiess es weiter.

ra/

Lausanne (awp)