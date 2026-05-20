Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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20.05.2026 07:18:00
Logitech-Aktie: Dividendenerhöhung vorgeschlagen
Logitech will für das per Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 erneut eine höhere Dividende ausschütten.
Der entsprechende Vorschlag des Verwaltungsrats soll an der Generalversammlung 2026 zur Abstimmung kommen, teilte Logitech am Dienstagabend mit. Das Unternehmen habe im vergangenen Geschäftsjahr 768 Millionen Dollar an Cash an die Aktionäre zurückgeführt, dies durch die Dividende und Aktienrückkäufe, hiess es weiter.
ra/
Lausanne (awp)
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