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Geschäftsjahr 2025/26 20.05.2026 07:18:00

Logitech-Aktie: Dividendenerhöhung vorgeschlagen

Logitech-Aktie: Dividendenerhöhung vorgeschlagen

Logitech will für das per Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 erneut eine höhere Dividende ausschütten.

Logitech
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Der Verwaltungsrat schlägt einen Anstieg um 10 Rappen auf 1,36 Franken je Aktie vor.

Der entsprechende Vorschlag des Verwaltungsrats soll an der Generalversammlung 2026 zur Abstimmung kommen, teilte Logitech am Dienstagabend mit. Das Unternehmen habe im vergangenen Geschäftsjahr 768 Millionen Dollar an Cash an die Aktionäre zurückgeführt, dies durch die Dividende und Aktienrückkäufe, hiess es weiter.

ra/

Lausanne (awp)

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Bildquelle: BalkansCat / Shutterstock.com
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