Logitech-Aktie bricht letztlich fast zweistellig ein: Die Gewinne sprudeln weiter

Der Hersteller von Computerzubehör hat im ersten Quartal den Umsatz weiter kräftig gesteigert und mehr verdient. An den fürs Gesamtjahr eher vorsichtig gesetzten Zielen hält die Gruppe fest.

In den Monaten April bis Juni kletterte der Logitech-Umsatz verglichen mit den hohen Zahlen aus dem Vorjahr um weitere 66 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Damit übertraf die Gruppe die Vorgaben der Analysten. Ohne Währungseinflüsse resultierte ein Wachstum von 58 Prozent.

Wichtige Produktkategorien auf Vormarsch

In den Kernbereichen sei Logitech weiter im hohen zweistelligen Prozentbereich gewachsen, hält CEO Bracken Darrell in der Mitteilung fest. Produkte wie Webcams (währungsbereinigt +73%), Audio-Lösungen und Headsets (+57%) oder für Videokonferenzen (+72%) haben in Zeiten von Home Office und Home Schooling Hochkonjunktur.

Diese Trends dürften weiterhin den Alltag rund um den Globus bestimmen, ist man bei Logitech überzeugt. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Tablet- und sonstigem Zubehör (+66%), Tastaturen (+44%) oder Gaming-Utensilien (+76%). Der Gaming-Markt liefert seit Jahren hohe Wachstumsraten. Bewusst auf die Bremse tritt Logitech hingegen bei mobilen Musikboxen (-5%) und beim Bereich Smart Home (-12%).

Dank der gelockerten Coronamassnahmen verkauft Logitech die Produkte wieder vermehrt über den stationären Handel beziehungsweise in den Läden. Die Umsätze legten dabei in allen Geschäftsregionen klar zu. Am stärksten wuchs das Geschäft um Währungseffekte bereinigt mit 70 Prozent in der grössten Region Americas.

Aber auch in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA) kletterte der Umsatz um deutliche 56 Prozent in die Höhe. Und in Asien, wo das Geschäft durch die Pandemie im vergangenen Jahr nicht ganz so stark beeinflusst wurde, nahmen die Verkäufe um 43 Prozent zu.

Gewinne sprudeln

Das Wachstum schlug positiv auf die Ergebnisse durch: Der um die Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und Restrukturierungen bereinigte operative Gewinn EBIT (Non-GAAP) verdoppelte sich im ersten Quartal auf 235 Millionen Dollar. Und der unbereinigte Reingewinn (GAAP) rückte gar um 160 Prozent auf 187 Millionen vor.

Dabei bewegt sich die Bruttogewinnmarge (Non-GAAP) mit 43,8 Prozent (VJ: 39,2%) am oberen Ende des angestrebten Zielbereichs von 39 bis 44 Prozent. Rückenwind habe nebst dem Wachstum auch ein guter Produktmix und für die Gruppe positive Währungsentwicklungen gegeben, heisst es.

Logitech investiere weiter in künftiges Wachstum, wobei die Entwicklung neuer Produkte eine wichtige Rolle spiele, schreibt der Konzern weiter. Im Bereich Research & Development wurden die Ausgaben im Startquartal um 38 Prozent auf 64 Millionen Dollar erhöht. Gar auf 244 Millionen verdoppelt haben sich die Kosten für Verkauf und Marketing.

Für die Investitionen kann der Konzern auf eine prall gefüllte Kasse zugreifen. Per Ende Juni kletterten die Cash-Bestände zum Vorjahr um 0,7 auf 1,5 Milliarden Dollar. Davon profitieren auch die Aktionäre. Wie bereits angekündigt soll die Dividende zum letzten Geschäftsjahr um etwa 10 Prozent auf rund 87 Rappen je Aktie angehoben werden. Und gleichzeitig läuft ein Aktienrückkaufprogramm, das 1 Milliarde Dollar schwer ist.

Ausblick bestätigt

Im Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 rechnet Logitech trotz starkem Wachstum im ersten Quartal nach wie vor mit einer stabilen Umsatzentwicklung. Das Wachstum werde im Bereich von -5 bis +5 Prozent erwartet, heisst es. Die Prognose zum Betriebsgewinn bestätigt die Gruppe ebenfalls. Da rechnet Logitech weiterhin mit einem EBIT von 800 bis 850 Millionen Dollar.

Analysten sprechen von einem eher vorsichtigen Ausblick, an dem Logitech festhält. Am Markt wird fürs Gesamtjahr zum Teil mit Wachstumsraten von um die 10 Prozent gerechnet und ein höherer EBIT erwartet.

Logitech-Aktien leiden nach starken Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen

Die Aktien des Computerzubehörherstellers Logitech verbuchten am Dienstag deutliche Abgaben. Nach durchwegs überzeugenden Quartalszahlen nehmen die Anleger Gewinne mit. Eine leise Enttäuschung ist, dass Logitech die Jahresprognose für einmal nicht erhöht hat.

Bis Handelsende fiel die Logitech-Aktie an der SIX um 9,86 Prozent und schlossen bei 100,10 Franken. Seit Jahresbeginn haben Logitech stark an Wert gewonnen und Anfang Juni bei 124,90 Franken ein Allzeithoch erreicht. Aktuell machen die Anleger Kasse.

Denn im ersten Quartal ist Logitech weiter kräftig gewachsen und hat die Ergebnisse in die Höhe geschraubt. Mit den Zahlen schlug der Konzern die Erwartungen der Analysten teils deutlich.

Das kräftige Umsatzplus von 66 Prozent im Startquartal zeuge von einer ungebrochen robusten Nachfrage nach den Produkten von Logitech, schreibt Andreas Müller von der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Zu überzeugen wussten vor allem die Produktkategorien Gaming, Pointing Devices sowie Audio & Wearables.

Das Wachstum hat auch auf die Profitabilität der Gruppe durchgeschlagen. Die Bruttomarge kletterte mit 43,8 Prozent ans obere Ende des angestrebten Zielbereichs von 39 bis 44 Prozent und auf Stufe EBIT konnte Logitech das Ergebnis verdoppeln. Gleichwohl belässt das Management die EBIT-Jahresprognose unverändert bei 800 bis 850 Millionen Dollar.

UBS-Analyst Jörn Iffert sieht bei der EBIT-Vorgabe Raum für Aufwärtsrevisionen in Höhe von 10 Prozent und mehr. Die bestätigte Jahresvorgabe sei als konservativ zu beurteilen. Mit 1,07 Milliarden Dollar liegt die EBIT-Schätzung der UBS klar über der Guidance.

Logitech habe die Marge vor allem dank positiven Mixeffekten, höheren Volumina und guter Kostenkontrolle steigern können, hält ZKB-Analyst Müller fest. Und es sei davon auszugehen, dass Logitech weiter von den strukturellen Wachstumstrends Gaming, Videokonferenzen und hybriden Arbeitsmodellen profitieren kann, so Michael Foeth von der Bank Vontobel.

