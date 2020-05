Logitech-Aktie auf Allzeithoch: Logitech trotz Corona mit mehr Umsatz und Reingewinn im Schlussquartal 2019/20

Logitech ist im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2019/20 deutlich gewachsen.

Das Geschäft des Herstellers von Computerzubehör profitierte von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Gesamtjahr gelang den Westschweizern gar ein Rekordumsatz.

Im vierten Quartal (per Ende März) kletterte der Umsatz derweil um 13,6 Prozent auf 709,2 Millionen US-Dollar. In Lokalwährungen betrug das Plus mit rund 15 Prozent noch etwas mehr, wie das Unternehmen aus der Westschweiz am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.

"Videokonferenzen, die Arbeit von zu Hause aus oder das Streaming von Inhalten sind langfristige Trends, die unser Geschäft vorantreiben", wurde CEO Bracken Darrell in dem Communiqué zitiert. Und COVID-19 habe diese Trends nicht etwa verlangsamt, sondern sie gar noch beschleunigt.

Dabei stiegen die Verkäufe von Webcams, Tastaturen sowie Tablet- und Videokonferenz-Zubehör - allesamt Gegenstände, die derzeit im Homeoffice viel zum Einsatz kommen. Am deutlichsten war der Anstieg im vierten Quartal mit einem Plus von 60 Prozent im Video-Bereich.

Nebst dem klassischen Homeoffice von Büro-Angestellten hat Logitech hier von Verkäufen an Ärzte für die Telemedizin oder an Lehrpersonen für das "Lernen auf Distanz" profitiert, wie einer Online-Präsentation des Unternehmens zu den Zahlen zu entnehmen war.

Tiefere Verkäufe bei Lautsprechern

Etwas tiefere Verkäufe vermeldete die Firma im vierten Quartal nur in Bereichen wie "Smart Home" oder mobile Lautsprecher. Bei zweiten dürfte die Durststrecke noch etwas anhalten. Man gehe davon aus, dass sich das Wachstum dieses Jahr infolge der Schliessung von Elektronikgeschäften weiter verlangsamen werde, hiess es.

Nach Regionen betrachtet fiel das Umsatzwachstum in den "Americas" am stärksten aus. Die Verkäufe in China seien im vierten Quartal hingegen leicht rückläufig gewesen. Dies war auf den früheren Beginn der Pandemie in der Region zurückzuführen.

Höherer Gewinn

Betrachtet man die Gewinnzahlen, so verzeichnete der schweizerisch-amerikanische Konzern operativ gesehen einen klares Plus. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT (Non-GAAP) etwa legte in den Monaten Januar bis März um 23,2 Prozent auf 79,0 Millionen Dollar zu.

Noch besser sah es beim Reingewinn (GAAP) aus. Dieser verfünffachte sich auf neu 213,9 Millionen Franken. Logitech profitierte dabei allerdings von einer Vereinbarung mit dem Waadtländer Steueramt, die im Zusammenhang mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung per 1. Januar 2020 stand.

Der um diesen und weitere Faktoren bereinigte Non-GAAP-Reingewinn lag bei 70,9 Millionen nach 64,6 Millionen im Jahr zuvor. Damit hat Logitech die Erwartungen der Finanzgemeinde gemäss AWP-Konsens trotzdem klar übertroffen.

Neuer Rekordjahresumsatz

Im gesamten Jahr 2019/20 erzielte Logitech einen um rund 7 Prozent höheren Umsatz von 2,98 Milliarden Dollar. Es ist dies der höchste Wert der Firmengeschichte, wie das Unternehmen schrieb.

Der EBIT (Non-GAAP) nahm im Gesamtjahr um 9,8 Prozent auf 387,1 Millionen Dollar zu. Das Management hatte nach einer Prognosesenkung vor wenigen Wochen noch 365 bis 375 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

Unter dem Strich verdiente Logitech im Gesamtjahr 449,7 Millionen nach 257,6 Millionen Dollar im Vorjahr.

Ausblick bestätigt

Da das Geschäft von Logitech von der Corona-Pandemie kaum in Mitleidenschaft gezogen wird, blickt das Unternehmen nach wie vor mit Optimismus nach vorne. So soll weiteres Wachstum erzielt werden, wie aus der Medienmitteilung vom Dienstag hervorgeht.

Der Umsatz soll 2020/21 den Angaben zufolge im mittleren einstelligen Prozentbereich anziehen und beim EBIT peilt Logitech einen Wert zwischen 380 und 400 Millionen Dollar an. Dies entspricht einer Bestätigung der bisherigen Prognose.

"Die Pandemie bringt zwar operative Herausforderungen mit sich, doch unsere starken langfristigen Wachstumstreiber geben uns die Zuversicht, unsere finanziellen Aussichten für das neue Geschäftsjahr aufrechtzuerhalten", wurde Finanzchef Nate Olmstead in der Mitteilung zitiert.

Logitech-Aktie auf Allzeithoch nach starkem Schlussquartal

Die Aktien von Logitech profitieren am Dienstag vom starken Quartalsausweis des Westschweizer Computerzubehörherstellers. Er hatte sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn (EBIT) selbst die optimistischsten Analystenschätzungen übertroffen. Bei Analysten stösst das Erreichte - wenig überraschend - auf Anklang.

Um 09.15 Uhr gewinnen Logitech Namen 3,2 Prozent auf 50,62 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert um 0,45 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Der Kurs der Logitech-Aktie war bereits in den Tagen vor der Ergebnisveröffentlichung über das bisherige Rekordhoch vom August 2018 bei 48,80 Franken gestiegen. Am Dienstag markierte er nun gleich nach Handelsbeginn bei 51,32 Franken ein neues Allzeithoch.

Der erhoffte Schub im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Trend in Richtung Heimarbeit und Heimunterhaltung wurde rückblickend vom Konzern gar unterschätzt, hatte er doch seine Guidance vor kurzem noch leicht nach unten angepasst, heisst es in Börsenkreisen.

Analysten zeigen sich daher auch positiv überrascht vom starken Abschneiden im zurückliegenden Quartal. Der Umsatz wuchs prozentual zweistellig und übertraf ihre Schätzungen klar. Unerwartet stark zum Umsatz trugen die Produktkategorien PC Webcams, Tablets, Audio & Wearables und vor allem Video Collaboration bei. Eher enttäuscht zeigt man sich vom Abschneiden im Bereich Gaming.

Der eigentliche Lichtblick - so sind sich die Experten einig - ist aber die Brutto-Marge. Diese liegt bei fast 40 Prozent. Folglich stellt Logitech die Analystenschätzungen auch auf den Stufen EBIT und Reingewinn in den Schatten. "Trotz dem Gegenwind wegen höheren Zöllen, Währungseffekten und Frachtkosten konnte die Bruttomarge vor allem dank Mixeffekten und guter Kostenkontrolle erhöht werden, was dem operativen Gewinn zugute kam", schreibt etwa Andreas Müller von der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Auch der für die UBS tätige Analyst Joern Iffert bezeichnet die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal als stark. Er zeigt sich insbesondere vom besser als erwartet ausgefallenen Abschneiden in den Bereichen Video Collaboration und Tablets sichtlich angetan.

Wie sein Berufskollege Serge Rotzer von der Credit Suisse ergänzt, spiegelt sich in den einzelnen Produktkategorien der Einfluss der Coronavirus-Pandemie wieder. Vor diesem Hintergrund überrasche der Umsatzrückgang in den Kategorien Mobile Speakers und Smart Home nicht, so schreibt er. Den unerwartet hohen Quartalsgewinn erklärt sich Rotzer unter anderem mit einem Veräusserungserlös sowie mit einem Steuereffekt in dreistelliger Millionenhöhe. Gelobt wird schliesslich auch die starke Cashflow-Generierung des Unternehmens, etwa von der Bank Vontobel.

Dass das Unternehmen an den bisherigen Wachstums- und Gewinnvorgaben für das Fiskaljahr 2020/21 festhält, werten einige Analysten als Zeichen dafür, dass der pandemiebedingte Wachstumsschub nun wieder nachlassen dürfte. Hinzu kommt, dass Logitech selbst aufgrund höherer Luftfrachtkosten von kurzfristigem Druck auf die Brutto-Marge ausgeht. Die Aktie bleibe aber nach wie vor attraktiv, etwa dank einer starken Bilanz, betont die ZKB.

kw/rw

Lausanne (awp) / Zürich (awp)