Logistri Fastighets Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Logistri Fastighets Registered B lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.76 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logistri Fastighets Registered B 0.480 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46.8 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55.2 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch