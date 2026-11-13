Logistri Fastighets Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Logistri Fastighets Registered A hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.76 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.480 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 55.2 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch