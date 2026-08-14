Logistic Properties of the Americas Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Logistic Properties of the Americas Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.40 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.7 Millionen USD – ein Plus von 26.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logistic Properties of the Americas Registered 11.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch