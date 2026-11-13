Logistic Properties of the Americas Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Logistic Properties of the Americas Registered äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logistic Properties of the Americas Registered 0.150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 15.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch