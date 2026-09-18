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18.09.2026 06:37:00
Logicom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Logicom hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0.08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 209.2 Millionen EUR – eine Minderung von 18.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 255.9 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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